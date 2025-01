Cambiaso e Douglas Luiz, cassa Juve: 100 milioni in arrivo? Novità Arthur e Fagioli

Juve, Arthur verso la Premier League, Fagioli...

Sempre in Premier League potrebbe finire pure Arthur Melo. Il tira e bolla col Betis Siviglia non ha prodotto la svolta tanto auspicata e ora i suoi agenti sono tornati ad esplorare il mercato inglese, dove i Toffees potrebbero tornare alla carica dopo i contatti della scorsa estate. Le regole d’ingaggio sono sempre le stesse: chi vuole il brasiliano deve farsi carico dello stipendio (5 milioni lordi da qui a giugno). Sempre da Oltremanica c’erano stati nel mese di dicembre diversi sondaggi per Nicolò Fagioli, tuttavia le chiacchierate esplorative non sono, almeno per il momento, sfociate, in proposte concrete. In Saudi Pro League invece ci sarebbe un club disposto a mettere sul piatto 15-20 milioni per acquistare il cartellino del centrocampista classe 2001, anche se appare difficile che Fagio possa decidere di andare in Arabia a soli 23 anni.