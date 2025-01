Pogba, sguardo al futuro: "Ci sono offerte. Punto sempre ai top club"

Paul Pogba è pronto a tornare in campo dopo un lungo periodo di sospensione forzata, legato alla squalifica per doping che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco dall'agosto 2023. Il centrocampista francese, che va per i 32 anni (a marzo), è stato protagonista di un caso controverso dopo un test antidoping positivo al termine della partita Udinese-Juventus , che aveva scatenato un’ondata di speculazioni sul suo futuro calcistico. Nel novembre 2023, dopo la risoluzione consensuale del contratto con la Juventus , il giocatore ha dovuto affrontare le conseguenze della sua sospensione, ma ora, con l'avvicinarsi della fine della sua squalifica, il Polpo è pronto a fare il suo ritorno in campo. La data fissata per il suo rientro è il 10 marzo 2025, momento in cui potrà finalmente tornare a giocare a calcio. Del suo futuro ha parlato al canale Twitch di AmineMaTue.

Pogba e le parole sul futuro

Paul Pogba non ha voluto svelare troppo circa il suo futuro, ma un paio d'indicazioni sono arrivate: "Ci sono proposte, alcune interessanti e altre meno. Russia? Ci sono state offerte, ma non è il mio obiettivo. Ne abbiamo altri...". L'ex centrocampista della Juventus ha risposto alla possibilità di poter giocare con un club importante: "Una squadra che gioca la Champions? Perché no. Se arriva, ovviamente, perché no. Puntiamo sempre ai migliori club, però non dipende solo da me, ma da molte altre cose. Si vedrà...". Il periodo trascorso senza giocare non ha però spento l'entusiasmo del francese riguardo al suo futuro. Nonostante la sua uscita dalla Juventus, il calciatore è ancora in attesa di scoprire quale sarà la sua prossima destinazione.

L'incertezza sulla squadra che lo accoglierà per il prosieguo della sua carriera è stata un tema di discussione nelle ultime settimane, e per questo Pogba ha deciso di condividere alcuni dei suoi pensieri con il pubblico. Nelle ultime settimane il Marsiglia ha mostrato un forte interessamento soprattutto con le parole del presidente Longoria e dell'ex bianconero Benatia. Ma ancora non ha deciso nulla a riguardo. La squalifica per doping è stata un momento difficile per il centrocampista, ma il francese ha sempre cercato di mantenere una mentalità positiva, concentrandosi sulla preparazione per il suo ritorno. La sua forza mentale e la determinazione sono emerse chiaramente soprattutto con dei post sui social, e il giocatore è pronto a dimostrare che la sua carriera non è finita. Nonostante le difficoltà, Pogba ha sempre fatto sapere di essere pronto a mettersi alla prova con una nuova squadra.