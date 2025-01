Giuntoli, poker face mercato: "La Juve non cede nessuno, torniamo competitivi"

La Juventus è pronta a sfidare il Brugge per ipotecare la conquista dei playoff di Champions League e per sognare ancora la possibilità di conquistare la top 8 per gli ottavi. Prima del match Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul calciomercato, dopo gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani, in attesa dell'ufficialità, e le trattative continue per il difensore centrale. Il dirigente è al lavoro e ha messo il veto anche sul mercato in uscita.

Giuntoli fa chiarezza sul mercato

"È un periodo indaffarato, vogliamo continuare a fare bene in Champions. Siamo contenti dell’ultima prestazione" - ha detto Giuntoli ai microfoni di Sky Sport. Poi ha fatto chiarezza sull'ufficialità di Kolo Muani: "Annuncio a breve, arriveranno presto gli ultimi documenti. Per domani o dopodomani dovremmo esserci". Poi ha proseguito: "Tra quanti anni torneremo al primo posto? Quanti anni non lo so, siamo convinti che a breve torneremo competitivi. Abbiamo cambiato tanti giocatori, lo faremo adesso e anche a giugno". Sul difensore centrale nel mirino della società: “Gennaio è un mercato particolare e molto volte non si riesce ad arrivare dove uno vorrebbe”. Sul futuro di Douglas Luiz e Vlahovic: “Non vogliamo fare mercato in uscita, vogliamo implementare la rosa dopo i gravi infortuni e non cedere nessuno. Questa è la nostra volontà e rimane tale”.