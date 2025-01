La visione di Motta: “Douglas Luiz superiore”. Poi boccia gli attaccanti tranne...

Motta ha quindi analizzato le prestazioni dei singoli, partendo da quella di Locatelli e del reparto d'attacco: "Il ruolo di Locatelli ci serve per restare equilibrati, sa capire qual è il momento di abbassarsi. In attacco oggi Samu (Mbangula, ndr) ha provato qualcosa in più con i dribbling e per mettere in difficoltà gli avversari, dagli altri 5 attaccanti voglio vedere di più". Delle parole, quelle sull'esterno belga, che alimentano ancora di più i dubbi legati al motivo della sulla sua sostituzione al 66'.

Poi su Douglas Luiz: "È un giocatore di una qualità tecnica superiore che adesso sta anche bene fisicamente. Ci permette di ruotare, nelle ultime partite ha fatto molto bene. Lo stesso vale per Fagioli anche se ha giocato meno, ma avrà altre possibilità se continuerà a lavorare. Avere tanti giocatori mi permette di ruotare ed avere il massimo da ognuno di loro".

Motta: "Speriamo di avere Kolo Muani in campionato"

L'ex centrocampista ha continuato la sua analisi sul reparto d'attacco anche in mixed zone: "Oggi ci è mancata la giocata negli ultimi metri come il dribbling, il tiro in porta, il cross e l'attacco alla profondità. Abbiamo le qualità per farlo, ma oggi ci è mancato. In campionato Alberto Costa sarà con noi e spero anche Randal (Kolo Muani, ndr). Lui è un attaccante in più che possiamo utilizzare meglio. In questo momento che abbiamo tutti davanti, voglio vedere qualcosa in più da loro".

