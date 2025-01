Locatelli ammette: "Potevamo fare di più”. Poi la riflessione sul percorso Juve

Un solo punto al termine di una partita molto complicata : la Juventus ipoteca l'accesso ai playoff di Champions League , ma vede svanire (non aritmeticamente) la possibilità di accedere direttamente agli ottavi. Un solo tiro, quello di Locatelli nel finale, oltre al liscio clamoroso di Nico Gonzalez, poi poche occasioni contro una squadra molto chiusa. Proprio il centrocampista italiano ha analizzato la sfida ai microfoni di Sky Sport.

Locatelli dopo Brugge-Juve

"E' stata una partita difficile, l’hanno preparata bene, erano chiusi e hanno pressato bene. Andiamo ai playoff ma vogliamo vincere l’ultima partita in casa contro il Benfica. Buon punto, ma potevamo fare di più. Novità in mediana con Douglas Luiz? Abbiamo provato cose nuove ultimamente e fa parte di un percorso" - ha spiegato Locatelli al termine della partita ai microfoni di Sky Sport. Poi verso la sfida contro il Napoli: "Sarà una bellissima gara, loro sono una grande squadra come noi e andremo lì cercando di vincere. Ci riposiamo due giorni e poi saremo pronti" - ha concluso il giocatore della Juventus.