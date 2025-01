Boban stronca Motta: "Poco coraggioso, la Juve deve osare di più"© .

"La Juve ha creato poco, il Bruges è una squadra organizzata, non è stato facile creare tanto. Ma deve rischiare un po' di più, ad un certo momento devi farlo. Alla Juventus serviva la vittoria, poi menomale è arrivato un risultato positivo dal Portogallo con il Barcellona che ha battuto il Benfica. Però i terzini sempre bloccati, è una squadra organizzata, aggressiva, con le distanze giuste, tutto perfetto, ma rischia poco, crea poco". E' il commento di Zvonimir Boban negli studi di Sky Sport sul pareggio della Juventus in casa del Bruges in Champions League.