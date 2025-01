Pagelle Juve: Cambiaso timido, Douglas Luiz lezioso, Mbangula unica luce

Champions, la Juve non è matematicamente qualificata agli spareggi: ecco perché

Di Gregorio 6

Abile a non congelarsi nei lunghi momenti inattivi e a rivelarsi guizzante all’occorrenza, come quando in uscita fino al limite dell’area anticipa Jashari imbeccato in profondità o come quando in uscita bassa stoppa Talbi lanciato a rete. Ma che rischio su quell’appoggio troppo “pigro” per Savona…