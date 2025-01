Certe scelte di Motta restano un mistero: il centravanti Juve e altri perché

E perché giocare senza centravanti? È una scelta quanto meno eccentrica. Al netto di qualsiasi questione extracalcistica che riguardi Vlahovic e il suo contratto, non c’è bisogno di sbattere il muso contro la difesa bassa del Bruges per scoprire che con una punta centrale, forse, può essere più probabile fare gol. E si può discutere di tutto nel calcio e sostenere qualsiasi teoria, ma per pensare che Nico Gonzalez possa fare il 9 bisogna essere dei pazzi o vedere cose che noi umani non possiamo neanche immaginarci. Così com’è folle che la Juventus passi sei mesi con un solo centravanti di ruolo in rosa.

Koop smarrito, Thuram indispensabile

E perché questo accanimento terapeutico su Koopmeiners? All’olandese si è rotto il navigatore: viaggia spaesato in più zone del campo, lo sguardo di chi non trova punti di riferimento e, quindi, non può certo offrirne. Koopmeiners non è questo, però è chiaro che sta soffrendo e forse dovrebbe essere fermato. Tanto più che Thuram (ieri in panchina e messo in campo solo nell’ultimo quarto d’ora), è diventato indispensabile per il centrocampo della Juventus, essendo l’unico che garantisce qualche strappo in un centrocampo monomarcia nel quale Douglas Luiz dimostra grande tecnica, visione e sagacia calcistica, ma un ritmo da partita del cuore. A fine gennaio, del brasiliano si può ancora discutere, perché un certo modo di toccare il pallone e vedere gli spazi sono chiari segnali di un giocatore di livello, ma come è possibile che vada così piano? E non possono ancora essere gli strascichi dell’infortunio.

