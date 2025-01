“Diventi scontato”, “Perché non prima?”: da Di Canio a Capello, i dubbi Juve

Capello e l'ingresso di Vlahovic

Anche Capello si è legato alle statistiche della gara per parlare della Juventus: "Tanto possesso palla e poi zero tiri in porta con un tentativo soltanto. Nel primo tempo i dati erano questi, ma nel secondo hanno cercato di fare di più con due occasioni. La Juve cerca di entrare con la palla al piede. Perché Vlahovic non è entrato prima? Non abbiamo capito questo, ma è una squadra che crossa poco. Deve trovare una soluzione, vedremo se Kolo Muani potrà dare di più". E sul tema Dusan ha parlato anche Condò: "Sono curioso di vedere cosa succederà ora che è arrivato Kolo Muani perché ho la sensazione che Vlahovic non entusiasmi Thiago Motta. Serve un attaccante che possa dare più profondità alla squadra. Per Dusan è necessaria una partenza a giugno. Milan? Per l'ingaggio che ha non penso se lo possa permettere".