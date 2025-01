"Vantiamoci anche, la Juve è un'altra cosa": il post irrita i tifosi, è bufera

Arrabbiati e delusi. Un sentimento comune per tutti i tifosi della Juventus , soprattutto dopo il pareggio deludente sul campo del Brugge . Una squadra avulsa che non è riuscita a creare situazioni pericolose e, in qualche modo, sembra essersi accontentata di un pareggio. Al fischio finale sull'account X ufficiale dei bianconeri è stata pubblicata la foto con il risultato e la scritta: "Juventus qualificata ai playoff di Champions League, in attesa dell'ultima gara della prima fase", anche se una remota possibiltà di restare fuori ci sarebbe . Un post che ha fatto discutere i tifosi e in tantissimi hanno commentato, chi in tono acceso e chi più amareggiato.

Brugge-Juve, l'amarezza dei tifosi

Si è parlato nelle scorse di ossessione per la vittoria cosa che questa Juve di Motta sembra non avere. O meglio dà modo di pensarlo visti i risultati sin qui ottenuti, i tanti pareggi e le partite buttate nel finale per errori individuali. In tanti tra ex bianconeri e tifosi hanno sottolineato la mancanza di questo dna all'interno del gruppo e il tutto si è tramutato in messaggi polemici per la brutta prestazione di Brugge: "Bella roba. Complimentoni. Vantiamoci anche di aver raggiunto i playoff. E SIAMO LA JUVE C***O. QUESTE PARTITE CONTA SOLO VINCERLE!!! Quanto siamo caduti in basso, mamma mia".

Ma c'è chi ha scritto: "Qualificazione agli ottavi buttata. Stagione che sarebbe potuta essere grandissima fino a questo punto con pochissimo in più". E altri più sarcastici: "Glissare no eh??!!! Lo sottolineate pure?". Qualcuno è rimasto perplesso per le sostituzioni (e non è la prima volta): "Togliere Mbangula, che è stato l'unico a creare occasioni, mistero". A chiudere, tra i tanti che hanno scritto, c'è stato chi ha ripreso il concetto del dna bianconero: "Un passo avanti e due indietro. La Juventus è un'altra cosa".