Napoli-Juve all'arbitro Chiffi: il dato sui precedenti e gli episodi clamorosi

Juve, ti ricordi di Chiffi? Dall'addio di Chiellini alla vittoria con l'Inter

Daniele Chiffi e la Juventus si sono incontrati in ben 15 partite e si ritrovano dopo circa due mesi dal match con il Milan: di queste, sono 12 le vittorie dei bianconeri, 2 i pareggi e solo una sconfitta contro la Fiorentina nel maggio del 2022. Nella gara sul campo del Franchi, i Viola si imposero con il risultato di 2-0 con la moviola che lasciò senza sanzioni un contatto su Chiellini, tra l'altro alla sua ultima presenza con la Vecchia Signora, prima del vantaggio di Duncan. Il secondo episodio risale a un Inter-Juve che vide la Vecchia Signora corsara a San Siro, quando si impose nel 2023 con il punteggio di 0-1. Sulla rete del successo firmata dall'ormai ex Kostic, i giocatori di casa denunciarono un presunto tocco con il braccio di Rabiot e Vlahovic a inizio azione: le riprese televisive hanno cercato di coglierlo con tutte le telecamere impiegando più di quattro minuti. Nonostante questo non ci sono state immagini chiare dell'intervento falloso, quindi è stato sufficiente solo un check in sala Var senza che l'arbitro venisse richiamato all'On Field Review.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE