Niente Serie A per Skriniar: l'ex Inter si trasferisce da Mourinho

Niente Napoli per Milan Skriniar. Il difensore, in forza al Paris Saint-Germain, si trasferisce a titolo definitivo al Fenerbache. Il calciatore, fortemente voluto da José Mourinho, è volato alla volta della Turchia nella mattinata di mercoledì. Sul giocatore si era mossa la formazione partenopea, che aveva chiesto informazioni a margine della trattativa con i parigini per la cessione di Kvaratskhelia. Un timido interesse c'era stato anche da parte della Juventus, che non aveva poi approfondito i discorsi con la società francese, virando su altri profili.