Kolo Muani, ecco quando esordirà con la maglia Juve: tutti i retroscena

Kolo Muani: esordio contro il Napoli?

Thiago Motta che, nel frattempo, ha tenuto clamorosamente fuori Vlahovic in Champions League, mandandolo in campo solo nell'ultimo quarto d'ora della partita contro il Bruges e prendendosela con lui (e gli altri attaccanti) a fine partita. È per questo che sta prendendo corpo la possibilità che Kolo Muani esordisca sabato al Maradona contro il Napoli di Conte. Dal primo minuto? Difficile dirlo oggi, ma non è da escludere. Quasi certamente, per Kolo, ci sarà un'apparizione in campo, anche se dovesse partire dalla panchina. Nella testa di Motta, Kolo potrebbe sia sostituire Vlahovic come prima punta, sia giocargli al fianco. Deciderà di volta in volta, a seconda della partita e... chissà, magari, a secondo di come sta andando la trattativa per il rinnovo del contratto.