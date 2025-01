Kolo Muani, l'affare si è sbloccato: quando esordirà con la maglia della Juve

Prima di tutto la notizia: Kolo Muani verrà tesserato entro 24 ore dalla Juventus . Questo perché il Paris Saint Germain ha risolto il pasticcio dei prestiti e può formalizzare i dettagli burocratici del prestito. Ha rescisso il contratto di Juan Bernat , che si unirà al Villarreal , liberando così lo slot necessario al tesseramento ufficiale dell'attaccante francese con la Vecchia Signora. Oltre a questo ha richiamato Cher Ndour per cederlo a titolo definitivo alla Fiorentina (sbloccando anche il prestito di Skriniar al Fenerbahce). La formula per Randal sarà quella del prestito secco, come era stato definito nell'accordo della scorsa settimana. Non c'erano molti dubbi su questo finale, tant'è che Kolo nei giorni scorsi si è allenato con la Juventus e, da quando ha passato le visite mediche, si è sostanzialmente messo a disposizione di Thiago Motta .

Kolo Muani, esordio contro il Napoli?

Thiago Motta che, nel frattempo, ha tenuto clamorosamente fuori Vlahovic in Champions League, mandandolo in campo solo nell'ultimo quarto d'ora della partita contro il Bruges e prendendosela con lui (e gli altri attaccanti) a fine partita. È per questo che sta prendendo corpo la possibilità che Kolo Muani esordisca sabato al Maradona contro il Napoli di Conte. Dal primo minuto? Difficile dirlo oggi, ma non è da escludere. Quasi certamente, per Kolo, ci sarà un'apparizione in campo, anche se dovesse partire dalla panchina. Nella testa di Motta, Kolo potrebbe sia sostituire Vlahovic come prima punta, sia giocargli al fianco. Deciderà di volta in volta, a seconda della partita e... chissà, magari, a secondo di come sta andando la trattativa per il rinnovo del contratto.

