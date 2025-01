Kolo Muani alla Juve: finalmente è ufficiale! Come si è sbloccato l'affare

Si è fatta attendere e non poco, finalmente è arrivata l'ufficialità di Kolo Muani alla Juventus. L'attaccante francese, che aveva già svolto le visite mediche con il suo nuovo club, ha firmato il suo contratto con la Vecchia Signora e ora è a tutti gli effetti a disposizione di Motta. Una buona notizia dopo le complicazioni dovute a un errore del Psg sulla gestione dei prestiti, che ha fatto slittare la fumata bianca e che ha fatto preoccupare qualche tifoso di troppo. Ora la punta è pronta a dare il suo contributo ai bianconeri. A sbloccare l'affare è stata la rescissione del contratto di Juan Bernat, che si trasferisce al Villarreal liberando di fatto lo slot necessario per il prestito dell'attaccante. Kolo Muani, che già si è allenato con il resto dei compagni dopo il suo arrivo a Torino è dunque pronto a fare il suo debutto in Serie A nel big match in trasferta contro il Napoli in programma sabato 25 gennaio alle 18. Allo stesso tempo il Psg continua a lavorare anche alla cessione a titolo definitivo di Cher Ndour, che appare sempre più destinato a trasferirsi alla Fiorentina, sbloccando così anche il prestito di Skriniar al Fenerbahce.