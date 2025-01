Cambiaso, Douglas Luiz e il City: mercato Juve quota 100 e Giuntoli fa i conti

Tra oggi e domani, ovvero giusto il tempo di rientrare dalla trasferta di Parigi dopo il match di ieri di Champions League contro il Psg e iniziare a pensare al prossimo di Premier contro il Chelsea di sabato, il Manchester City provvederà a passare dalle parole ai fatti. Tradotto: dall’interessamento verbale alla scrittura della proposta scritta con destinatario “Juventus” per acquistare il cartellino di Andrea Cambiaso. Il terzino è diventato l’obiettivo numero uno di Pep Guardiola che vede nel ligure il giocatore ideale per interpretare al meglio la sua filosofia di calcio. La corte è di fatto iniziata da quando il Manchester City è venuto a Torino l’11 dicembre per perdere nettamente 2-0. Un match in cui in realtà Cambiaso non giocò per via della distorsione alla caviglia che lo aveva obbligato a fermarsi in infermeria. L’offerta attesa alla Continassa sarà di 60 milioni di euro più una “mancia” da 5 milioni di bonus a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi di squadra e del ragazzo stesso. Che, peraltro, in Premier andrebbe a guadagnare il doppio del suo attuale ingaggio che “batte” sui 2,7 milioni di euro a stagione. Al momento il contratto che lo lega ai bianconeri, rinnovato non da molto e precisamente a maggio del 2024, dura sino al 2029 mentre con i Citizens andrebbe a firmarne uno nuovo di cinque stagioni più un’opzione per la sesta.