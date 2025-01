Veiga alla Juve: è fatta, c’è solo un aspetto da limare. Assalto anche ad Hancko!

In ogni caso resta sullo sfondo anche il profilo di un altro difensore, quel Kelly del Newcastle che ora il club inglese sarebbe disposto a cedere con un prestito ma al momento con la clausola dell’obbligo di riscatto, particolare che non piace al dirigente juventino. I n ogni caso la situazione ha un perimetro ancora più ampio. Perché la Juventus non ha ancora perso le speranze di di riuscire ad assicurarsi il forte difensore slovacco del Feyenoord, Hancko . Dopo la sfida di sabato con il Napoli, infatti, ci sarà un nuovo assalto e contatto con i dirigenti della società olandese per verificare se esiste la possibilità di aprire un varco sulla rigidità dei “tulipani” per la cessione del ragazzo. Sin dall’inizio il Feyenoord è stato molto chiaro con la Juventus “Siamo disposti a cedervi Hancko e potremo trovare un’intesa sulla valutazione ma non a gennaio, bensì a giugno”. Il problema è che non collimano le esigenze temporali dei due club, con i torinesi interessati ad avere subito il potente difensore che offre anche lui, come Veiga, la possibilità di un duplice utilizzo: da marcatore centrale oppure come terzino sulla fascia sinistra.

Certo è che a Rotterdam si sono galvanizzati dopo la prova gagliarda contro il Bayern Monaco che di fatto ha dato il pass per la speranza di non vedere esaurire il cammino in Champsiion League dopo questa prima fase che per gli olandesi si concluderà mercoledì sera con l’insidiosa trasferta in terra di Francia allo stadio di Lilla. Ma alla Juventus non vogliono lasciare nulla di intentato per cui proveranno questo ultimo approccio per non avere alla fin nessun rimpianto. E chissà che alla fine il Feyenoord non ceda alle lusinghe e a una offerta migliorata grazie anche ai soldi che Cambiaso porterebbe in dote ai bianconeri.



