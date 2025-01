La Juve crea e concede come il Napoli: allora perché così tanti pareggi?

L’ accuratezza, la profondità e la specificità con cui vengono raccolti oggi i dati nel calcio relegano sempre più in un ambito di colore la battuta secondo cui “La statistica è quella scienza per cui se una persona mangia un pollo e una niente, in media hanno mangiato mezzo pollo ciascuna”. Ciò non toglie che a incidere sui risultati ci siano anche fattori difficilmente inquadrabili statisticamente e che i numeri vadano comunque sempre contestualizzati e interpretati. Altrimenti non si spiega come la Juventus in Serie A abbia creato le stesse occasioni del Napoli - 32,6 expected gol, ovvero i gol attesi in base a numero e situazione dei tiri -, segnato solo un gol in meno - 34 contro 35 -, concesso più o meno le stesse occasioni alle avversarie - 18,5 xgol contro 17,7 - e subito solo 3 gol in più - 17 contro 14 - e tutto questo comporti i 13 punti di distacco a vantaggio degli azzurri che separeranno le due squadre dopodomani al fischio d’inizio della sfida del Maradona.