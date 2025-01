Napoli-Juve, parla Motta: quando e dove seguire la conferenza stampa

Meno due alla sfida tra Napoli e Juve . Azzurri e bianconeri si sfideranno sabato al Maradona a partire dalle ore 18, in una gara che potrà dire moltissimo ad entrambe le squadre. Antonio Conte ha già presentato il match in conferenza, tornando ovviamente anche sul suo lungo passato juventino sia da calciatore che da allenatore . Ma quando toccherà invece a Thiago Motta parlare della sfida in sala stampa davanti ai cronisti?

Napoli-Juve, Thiago Motta in conferenza

La conferenza del tecnico bianconero è fissata per le 13.30 di venerdì 24 gennaio, all'interno della sala stampa dell'Allianz Stadium. Il botta e risposta di Motta con i giornalisti potrà essere seguito testualmente, come al solito, su Tuttosport. I canali ufficiali del club bianconero hanno reso noti tutti i dettagli in merito alla conferenza stampa, con la possibilità di seguirla live anche in video: " Juventus e Napoli si affronteranno il 25 gennaio alle 18:00 allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli nel match valido per la 22ª giornata di Serie A. Nella giornata di domani, vigilia della gara, Thiago Motta presenterà in conferenza, all'interno della sala stampa dell'Allianz Stadium, alle 13:30 la sfida del tardo pomeriggio di sabato. La conferenza sarà, come sempre, in diretta su Juventus.com: collegatevi e registratevi gratuitamente per seguire le parole della vigilia del tecnico della Juventus!".

