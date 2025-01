Todibo-Juve, ritorno di fiamma: nuovi contatti dopo la delusione West Ham

Il mercato della Juventus non sembra fermarsi a Renato Veiga, il difensore portoghese arrivato in prestito dal Chelsea. Giuntoli è al lavoro per dare a Thiago Motta un altro centrale per completare il reparto. E l'ultimo nome è quello di Todibo, già nei pensieri del dirigente bianconero la scorsa estate. Poi il Nizza ha deciso di venderlo al West Ham con la formula di un prestito annuale più la possibilità di rendere l'acquisto definitivo per una cifra vicina ai 40 milioni. In Premier il giocatore sta incontrando però alcune difficoltà e non è sempre nei titolari. Ora la Vecchia Signora proverà a rifarsi avanti.