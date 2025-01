Trappolone playoff Champions: Juve, puoi ancora evitarlo se... Le combinazioni

Juve, due certezze

La teoria, in cui entra anche la differenza reti, contempla pure qualche altro caso, ma la pratica offre alla Juve solo due certezze: qualificarsi direttamente agli ottavi è quasi impossibile e per farlo è indispensabile battere il Benfica. Già questo, unito al prestigio e ai 2,5 milioni comunque garantiti da ogni partita vinta in Champions, sarebbe un motivo sufficiente per cercare con tutte le forze il successo contro i portoghesi. A rendere ancora più alta e più concreta l’importanza di battere l’ex Angel Di Maria e compagni, c’è la questione del piazzamento in classifica e della sua incidenza sul sorteggio dei playoff (in programma il 31 gennaio a Nyon) e su quello (il 21 febbraio) del tabellone che porterà fino alla finale. Le 16 squadre piazzate dal 9° al 24° posto che si contenderanno in sfide andata e ritorno (11-12 e 18-19 febbraio) gli ultimi otto posti agli ottavi, saranno divise in teste di serie - dalla 9ª alla 16ª - e non teste di serie - dalla 17ª alla 24ª -.