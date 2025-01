Gianni Agnelli, quanto manca alla Juve il bomber delle parole

Con una frase poteva demolire uno stadio

Diciamo senza timore di smentite che non avrebbe apprezzato i social network e la loro volgarità, ma l’Avvocato aveva inventato i tweet prima di Twitter, altro che Elon Musk. Le sue battute, lette oggi, sembrano post perfetti. E, in fondo, a loro modo o, meglio, con i modi del Novecento avevano milioni di views e milioni di like. Una frase come «Al Delle Alpi è come giocare sempre fuori casa» ha fatto di più delle ruspe per demolire il vecchio stadio, tanto bello quanto freddo e inadatto a godersi il calcio. Oggi la stessa frase, con Stadium al posto di Delle Alpi, avrebbe altre valenze, relative al tifo, ma è un’altra storia. E l’Avvocato, purtroppo, non si è goduto il nuovo impianto, che gli sarebbe piaciuto da matti, avvicinandolo al campo e al gesto tecnico, di cui era raffinato sommelier, più che della tattica e di quello che oggi chiamiamo genericamente “gioco”. Gianni Agnelli si sarebbe divertito da matti con Coinceiçao e avrebbe fantasticato su Yildiz, al limite anche con il calcio eccentrico di McKennie e avrebbe ammirato molti giocatori degli altri, probabilmente partendo da gente come Leao e Kvaratskhelia. L’Avvocato non riconosceva nemici, nel calcio, aveva un’unica avversaria: la noia. E ultimamente, con la sua Juventus, non sarebbe stato tenerissimo. Avrebbe trovato una frase sferzante, ma nello stesso motivante. Qualcosa per riassumere lo spirito che la Juventus deve avere sempre e comunque, al di là delle situazioni, indipendente dalla partita.