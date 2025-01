Thuram, un tocco in più per la Juve a Napoli: il dato che non ti aspetti

TORINO - Le prime prove, le idee iniziali, le solite certezze. Thiago Motta ha inaugurato ieri i pochi giorni di lavoro in vista del Napoli. Del resto, oggi è già vigilia, e le sensazioni accompagneranno le decisioni: quelle già prese come quelle ancora da ultimare, che per adesso frullano soltanto nella sua testa. Tra le tentazioni - Kolo Muani su tutti - e le sicurezze, tipo in difesa, ballano le gerarchie del centrocampo. Stanno facendo tutti bene, i mediani. Stanno steccando ancora, gli elementi di qualità. Così, il reparto di mezzo vive in un limbo tutto suo, da cui se ne esce soltanto con il carattere, più che con le caratteristiche. Ecco: proprio per questo sarà indubbiamente la sfida di Khephren Thuram. Il francese è pronto a tornare dal primo minuto (con ogni probabilità al fianco di Locatelli) dopo la panchina - ragionata - contro il Bruges, situazione in cui non si era ancora ritrovato in quest'anno solare e dunque nell'ultimo mese. Semplicemente, KT aveva dato prova di poter reggere l'urto, di poter essere un elemento di sicura affidabilità. L'assicurazione sulla prestazione della squadra, con il compito di spingersi in avanti per cercare la porta, e in fase di ripiego di rompere i ragionamenti e le linee avversarie.