Tegola Napoli, si ferma un titolarissimo di Conte: con la Juve non ci sarà

Uno dei giocatori più utilizzati da Antonio Conte non prenderà parte alla partita Napoli-Juventus. Mathìas Olivera ha accusato un risentimento muscolare nell'ultimo allenamento dei partenopei, problema che lo terrà fuori dal big match. Da valutare la sua presenza per i prossimi impegni di campionato degli azzurri. Non una buona notizia per il tecnico della formazione campana nella giornata di vigilia di una delle partite più sentite. Al contrario, i bianconeri si avvicinano alla trasferta avendo recuperato tutti gli ultimi indsponibili, al di là dei lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, come annunciato dallo stesso Thiago Motta in conferenza stampa.