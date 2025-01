Che fine fa Cambiaso, ci va al City o no?

Tutto può cambiare in un attimo, negli ultimi febbricitanti giorni di mercato perché il City sta vivendo il momento più drammatico e caotico della gestione dello sceicco. Cambiaso era e resta un obiettivo del City, richiesto da Guardiola, ma approvato anche dalla nuova dirigenza sportiva. Ma in questo momento, con i disastrosi risultati sportivi che mettono a rischio la qualificazione alla prossima Champions, tutto cambia rapidamente.Prendete la situazione di Walker, sembrava fatta con il Milan, ma adesso gli intoppi burocratici hanno rimesso un discussione tutto. Alla fine, è probabile che Walker finisca effettivamente in rossonero, ma i ritardi dell'operazione si ripercuotono sull'affare Cambiaso. Anche perché Cambiaso prenderebbe proprio il posto di Walker nella rosa del City. Oltretutto il City ha fretta di chiudere degli acquisti a gennaio, perché la sentenza sulle violazioni finanziarie attesa a febbraio, potrebbe vietare al City di effettuare nuovi tesseramenti per una o più stagioni.