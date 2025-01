Veiga-Juve: tutto fatto! Quando arriva a Torino il nuovo rinforzo di Motta

La Juventus è pronta ad accogliere il suo terzo inforzo in questo mercato invernale. Giuntoli ha infatti raggiunto l'accordo definitivo con il Chelsea per il prestito secco di Renato Veiga ( qui la sua storia ) per cinque milioni di euro. Il difensore portoghese dovrebbe viaggiare verso Torino nella giornata di domenica 26 gennaio e poi effettuerà la visite mediche di rito e metterà la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per i prossimi mesi. Thiago Motta potrà quindi avere nuove soluzioni anche nella retroguardia difensiva, dopo aver giocato a lungo con gli uomini contati.

Juve, fatta per Veiga: Motta ha il suo Calafiori

Un'altra fumata bianca è arrivata: la Juventus è pronta ad allargare ulteriormente la propria rosa, sperando di continuare a giocare a lungo ancora in Champions League. Di certo i nuovi acquisti daranno una mano per gli ormai quasi certi playoff della competizione oltre che per le imminenti sfide di campionato. E il 2003 Veiga potrà garantire a Thiago Motta quelle qualità in difesa che fino a questo momento non ha avuto. Per caratteristiche e dati ricorda Calafiori, il giocatore perfetto per l'allenatore della Vecchia Signora. Così come il difensore italiano, anche il portoghese ha un sinistro educato e può giocare sia centrale sia terzino. Potrà dare una grande mano in partite chiuse come quella contro il Brugge, dove serve rischiare maggiormente la giocata. Ma Giuntoli continua a monitorare anche altri possibili rinforzi.