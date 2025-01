Il ciclone Kolo Muani colpisce Vlahovic: l'onnipotenza e la lezione di Motta

Motta e l'impatto di Kolo Muani

A leggere, e non solo tra le righe, le parole di Motta, è evidente come l’impatto del francese si sia rivelato notevole, al punto che la tentazione di schieralo titolare già oggi al “Maradona” è tutt’altro che flebile, come ha confermato lo stesso tecnico nella presentazione di ieri: «Randal può giocare titolare? Vedremo, è disponibile, è in gruppo, vedremo se inizierà o no. L’importante è aver preso un giocatore del suo livello, perché pensiamo che possa coprire l’esigenza che c’è qui, in una squadra grande come la Juventus. E che possa aiutare la squadra per vincere le partite». Il rischio che questa scelta possa portare alla definitiva “perdita” di Vlahovic non viene contemplata, sia in ossequio alla logica della concorrenza («Che fa crescere sia in allenamento sia in partita») sia soprattutto a quella del minutaggio che conta di più per la qualità che per la quantità.