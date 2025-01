La Juve smonta e rimonta: la vera rivoluzione è ancora in corso

E così si è arrivati al testacoda di oggi, snodo decisivo per la Juve più che per il Napoli. Per quanto bruciante risulterebbe, il cammino compiuto finora permetterebbe alla squadra di Conte di archiviare un eventuale sconfitta semplicemente come un passo falso, che lascerebbe gli azzurri in piena corsa per lo Scudetto. Una corsa in cui la Juve non è mai entrata e in cui potrebbe al massimo sognare di inserirsi - ma servirebbe comunque un’impresa storica - se dovesse vincere al Maradona. Peraltro, come il Napoli potrebbe archiviare una sconfitta come un passo falso, al contrario la Juve per la discontinuità mostrata finora non potrebbe gridare alla svolta neppure se dovesse tornare a Torino con i 3 punti. Sarebbe un exploit bisognoso di conferme, a cominciare dalle prossime sfide col Benfica in Champions e l’Empoli in campionato. Però sarebbe comunque una spinta potente, di cui la squadra bianconera avrebbe bisogno.

