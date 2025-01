"Vincete per l'Inter", Marcus in campo con la Juve: il fratello lo porta davvero!

A pochi minuti dal fischio d'inizio del big match di Serie A tra Napoli-Juventus, in programma alle 18 al Mardona, Khephren Thuram ha parlato ai microfoni di Dazn. Il centrocampista francese, che torna titolare dopo aver iniziato in panchina contro il Club Brugge, ha sottolineato l'importanza della gara per i bianconeri, svelando anche un retroscena interessante legato ad una richiesta arrivata dal fratello Marcus in chiave lotta scudetto.