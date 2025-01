Kolo Muani preferito a Vlahovic, Motta rivela: "Ecco come ha reagito Dusan"

Sono stati sciolti i dubbi (pochi) della vigilia per quanto riguarda le scelte in attacco di Thiago Motta . L'allenatore della Juventus ha preferito mettere in campo dall'inizio il neo arrivato Kolo Muani e mandare in panchina Vlahovic (terza consecutiva per lui dopo quelle contro Milan e Brugge in Champions). Dunque confermate gli spifferi della vigilia che predevano il francese avanti nelle scelte dell'allenatore. L'italo-brasiliano ha spiegato a Dazn il perche della sua scelta e la reazione del serbo all'esclusione.

Motta, Napoli-Juve e la scelta Kolo Muani

Thiago Motta ha specificato il perché della scelta di Kolo Muani dall'inizio: "Randal è un giocatore che stavamo cercando perché può dare profondità e senza lasciare riferimenti davanti. Avrà un compito importante in fase difensiva perché dovrà dar fastidio a certi giocatori loro che che quando palleggiano possono dare problemi". Poi sui movimenti davanti delle punte: "Hanno tutta la libertà di cambiare tra di loro. Durante la partita sanno quello che devono fare quando si trovano in un posto o nell'altro. In fase offensiva gli lascio libertà per non lasciare riferimenti". A chiudere l'allenatore ha spiegato la reazione di Vlahovic alla scelta: "Ha reagito bene perché è un leader molto positivo in questo gruppo. È rientrato dopo un piccolo infortunio. Può essere una scelta importante nel secondo tempo per tenere o alzare il livello e fare una partita completa".