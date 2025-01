Di Gregorio, parata alla Buffon su Lukaku: Conte reagisce così

NAPOLI - Dopo aver chiuso il primo tempo sotto 1-0 il Napoli di Antonio Conte ha iniziato la ripresa all'assalto della difesa della Juventus con Michele Di Gregorio che si è superato. Infatti al 49' superba parata sulla linea di porta dell'estremo difensore dei bianconeri sul colpo di testa, a botta sicura da dentro l'area piccola, di Lukaku su cross dalla sinistra di Spinazzola . Un miracolo dell'ex portiere del Monza da far disperare i tifosi e anche l'allenatore dei partenopei già pronti a festeggiare la rete dell'eventuale 1-1.

La riprende Anguissa

La disperazione di Conte è diventata poi gioia quando al 57' Di Gregorio non ha potuto nulla sull'imperioso colpo di testa di Anguissa per ristabilire la parità: l'allenatore del Napoli ha esultato come se fosse stato lui a realizzare la rete correndo ad abbracciare i suoi assistenti.