Lukaku di rabbia: ribalta la partita e zittisce i tifosi della Juve

Momenti di grande intensità e tensione durante Napoli- Juventus , big match della ventiduesima giornata di Serie A . Fa discutere infatti l'esultanza di Romelu Lukaku dopo il gol che ha siglato il 2-1 per gli azzurri, completando la rimonta. L'attaccante belga si è girato verso il settore ospiti, con un gesto che sembra essere inequivocabile.

Napoli-Juve, Lukaku zittisce il settore ospiti

Al 69' Romelu Lukaku ha trasformato il calcio di rigore che ha permesso al Napoli di portarsi in vantaggio, completando la rimonta dopo il momentaneo vantaggio firmato da Kolo Muani. L'attaccante belga, dopo aver esultato con i compagni, si è girato verso il settore ospiti per zittire i tifosi della Juventus. Un gesto che non ha comunque portato ad un provvedimento da parte dell'arbitro Chiffi.

