Juventus, come sta il Benfica: Di Maria, precedenti Champions e pericoli

Dopo il doppio confronto nell'edizione 2022/23, Juventus e Benfica si ritrovano ancora nella fase a gironi di una rinnovata Champions League . Questa volta l'appuntamento è fissato per mercoledì 29 gennaio 2025, con i bianconeri che ospiteranno la formazione portoghese all' Allianz Stadium . Una partita che sarà decisiva per il passaggio del turno , l'ultima della nuova fase a gironi. Se in Europa i bianconeri sono reduci dallo 0-0 col Brugge , i portoghesi sono stati protagonisti di una pazza partita contro il Barcellona , culminata in una sconfitta per 4-5. Stesso destino, invece, in campionato : la squadra di Thiago Motta ha perso in rimonta a Napoli per 2-1, quella di Bruno Lage è uscita sconfitta sul campo del Casa Pia con lo stesso risultato venendo rimontata dopo l'iniziale vantaggio.

Juve in Champions, cosa c'è da sapere sul Benfica

Oltre alla Juventus, anche il Benfica ha cambiato molto rispetto al doppio confronto del 2022/23. La società lusitana ha infatti deciso di esonerare l'allenatore Roger Schmidt dopo un avvio di campionato non entusiasmente, in cui aveva raccolto 7 punti nelle prime quattro partite. Un rapporto, quello tra il tecnico tedesco e il presidente Rui Costa, ormai logoro e che ha portato ad una decisione a sorpresa dopo neanche un mese dall'inizio della stagione. Per sostituire il tecnico tedesco, dopo alcune voci circolate anche su Allegri, è stato scelto Bruno Lage.

Per l'ex centrocampista portoghese si è trattato di un ritorno al Benfica, che aveva già allenato dal gennaio 2019 al giugno 2020 vincendo un campionato ed una Supercoppa. Anche in quel caso era arrivato a stagione in corso, contribuendo in maniera decisiva alla rimonta dei lusitani fino al primo posto in classifica. Un'impresa che a Lisbona sperano di poter replicare in questa stagione, migliorando anche i risultati in campo europeo. La classifica della Primeira Liga è decisamente migliorata, seppur ancora migliorabile: 41 punti, a 6 lunghezze dallo Sporting primo. Nell'ultimo impegno europeo pirotecnico 4-5 tra Benfica e Barcellona, con i biancorossi che nonostante siano rimasti in vantaggio per gran parte della partita (sul 3-1 prima e sul 4-2 poi) hanno subito una incredibile rimonta.