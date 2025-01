La Juve si butta via, 17 punti così: tutte le rimonte subite da Motta

E all'ottava volta, la Juventus si è arresa. Sì, l'ottava rimonta subita dai bianconeri non si è fermata al pareggio, ma è costata la sconfitta, la prima in campionato, contro il Napoli di Antonio Conte che, invece, è alla seconda rimonta consecutiva di “prestigio” dopo quella di Bergamo contro l'Atalanta. Una brutta abitudine che alla Juventus ha già fatto perdere la bellezza di 17 punti. Bottino che, con un pizzico di cattiveria e di attenzione in più, le avrebbe permesso di ragionare su ben altri livelli di classifica e di godere di ben diverse atmosfere ambientali. Ma, soprattutto, un male su cui tecnico e giocatori si interrogano senza ancora trovare la definitiva risposta, come ha spiegato Michele Di Gregorio: "Quando vai in vantaggio in più gare e poi ti fai recuperare c'è da analizzare e capire bene il perché, è difficile dare una spiegazione. Credo sia solo un aspetto mentale: forse ci abbassiamo troppo, forse diventiamo troppo attendisti, non lo so. Dobbiamo riguardare la partita e capire, come facciamo sempre, sicuramente bisogna lavorarci. Paura? No, questo gruppo non ha paura e non l'ha mai avuta. E non la determina nemmeno la sconfitta".