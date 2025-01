"Vlahovic-Motta: tutto evidente e c'è un motivo. Juve, fai bene i conti"

Primo ko e situazione Dusan Vlahovic al centro del dibattito. La Juve è incappata nella prima sconfitta di questa stagione in campionato : a Napoli a vincere è stata la squadra di Antonio Conte , che ha mantenuto dunque la vetta della classifica. Negli studi di Sky Sport si è discusso sul match giocato al Maradona, ma si è anche entrati nel dettaglio di una specifica situazione che ha riguardato i bianconeri, ovvero quella riguardante il proprio numero 9. Dopo il rientro dall'infortunio, Vlahovic non è mai stato schierato da titolare nelle gare giocate dalla Juve, nello specifico con Milan, Brugge e Napoli: a lui sono stati preferiti prima Nico Gonzalez , poi l'ultimo arrivato Kolo Muani .

"Juve, Vlahovic non piace a Motta. Kolo Muani..."

Il giornalista Paolo Condò analizza in primis l'andamento della gara: "Bel primo tempo combattuto, forse con un leggero vantaggio ai punti per la Juventus visto il gol segnato da Kolo Muani. Nel secondo tempo c'è stato un match con il piano inclinato: in discesa per il Napoli e in salita per la Juve, non c'è stata partita. Sono arrivati i due gol degli azzurri infatti, del Napoli abbiamo un'idea ben precisa ormai. Ho apprezzato Anguissa e Di Lorenzo che son tornati i giocatori visti con Spalletti, dopo che lo scorso anno erano spariti. È una squadra lanciata verso lo Scudetto, soltanto l'Inter può fermarla".

Si torna ad analizzare la situazione in casa Juve, e nello specifico quella di Vlahovic: "È chiaro che a Motta non piace, vuole un attaccante che partecipi alla manovra della squadra: Kolo Muani lo ha fatto vedere. Non penso che Vlahovic possa recuperare il posto da titolare, ma per quanto è stato pagato e per quanto guadagna, la Juve dovrebbe fare bene i conti in merito alla situazione dell'attaccante serbo".

