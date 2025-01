La Juve di Motta giovane e inesperta: grave che sia sempre lo stesso problema

Motta: così ci sconcerti

Perché diciassette punti buttati via in situazione di vantaggio rappresentano uno spreco osceno, che non può essere imputato solo alla giovane età della Juve, ma anche a quella del suo allenatore. Motta sta andando a sbattere il muso contro lo stesso problema da sei mesi e non sembra neanche vicino alla soluzione, soprattutto se si ascolta la vaghezza e l’inconsistenza delle sue spiegazioni nei dopo partita. Non si può e non si deve negare i suoi meriti, riassunti bene dal convincente primo tempo giocato dalla Juventus che, quindi, qualcosa sa fare, ma le responsabilità dell’allenatore iniziano a essere gravi, proprio alla luce dei troppi punti persi in modo insensato. Motta di rado incide con le sostituzioni e non fa mai cambiare marcia alla squadra nei momenti difficili, quando - anzi - prevale un confuso sconforto. Viene da chiedersi, inoltre, se Motta ha capito fino in fondo dove sia. Quando dice: "Qui a Napoli la Juve non vince dal 2019, per noi è un campo difficile", Thiago lascia sconcertati per due ragioni: la prima è che aver perso le ultime cinque non giustifica, né attenua la sesta; la seconda è che per la Juve non possono esistere "campi difficili".