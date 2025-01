Vlahovic, il messaggio social dopo Napoli scatena i social Juve

Un numero 9, senza aggiungere nient'altro, forse a dire "qui sono io il centravanti". Dusan Vlahovic apre così il day-after della sconfitta contro il Napoli. Per il serbo poco più di dieci minuti in campo, quando ormai la partita stava scivolando verso i tre punti per i partenopei in un clima di generale rassegnazione bianconera. Problemi fisici a parte, l'impiego dell'attaccante da parte di Thiago Motta si è drasticamente ridotto e all'orizzonte non sembra prefigurarsi un'inversione di tendenza. L'immediata investitura di una maglia da titolare per Kolo Muani è stato un segnale inequivocabile in tal senso.