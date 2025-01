Cambiaso più Douglas Luiz: Juve, 100 milioni da sfruttare. Ultimi giorni di fuoco!

L'interesse per Douglas Luiz

Giuntoli monitora, valuta, si informa, tiene contatti per più piste e appena sarà nelle condizioni di poter decidere se incassare o meno i 60 milioni farà la propria scelta operativa e dunque indirezzerà le attenzioni. In teoria con la cessione di Cambiaso dovrebbe cercare un terzino ma l’arrivo di Alberto Costa e Veiga, che può essere utilizzato anche come esterno basso mancino potrebbe consentire di soprassedere e optare per altro. E allora risulta evidente come diventerà dirimente il futuro di Douglas Luiz che nelle ultime partite bianconere sta ritrovando un po’ di minutaggio anche se non pare scoppiato l’amore tra lo stesso e Thiago Motta. Il brasiliano, pagato 50 milioni dall’Aston Villa questa estate, può andare via solo di fronte a una offerta di almeno 45 milioni e dalla Premier per il giocatore non ha bussato solo il City (sì, sempre lui) ma anche Chelsea, Nottingham e Fulham. Dunque è chiaro che di fronte alla possibilità di avere 100 milioni in tasca oppure no, in questi primi giorni della settimana la Juve non può far altro che attendere lo sviluppo degli eventi per poi muoversi e provare a plasmare ulteriormente una rosa che per via degli infortuni non poteva restare monca.