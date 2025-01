La Juve rischia davvero la Champions League: tutte le cause della crisi

TORINO - La sconfitta di Napoli, come da copione della narrazione calcistica, ha inevitabilmente innescato il “cupio dissolvi” intorno ai destini della Juventus, con particolare attenzione al cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League, uno dei due obiettivi (insieme al pass per gli ottavi dell’attuale massima competizione europea) inseriti dalla dirigenza bianconera addirittura nel piano aziendale come obiettivi (minimi) stagionali. Ora, il ko del “Maradona’ ha certo determinato un calo della media punti di queste ultime 10 giornate, scesa a 1,3 a gara, ma non è che si dovesse attendere la prima sconfitta in campionato per certificare le incongruenze di questa nuova Juventus che, infatti, di punti ne aveva già lasciati per strada parecchi in conseguenza dell’ormai famoso problema dei pareggi in rimonta. Che prima dello sgambetto di Conte erano già costati 15 punti ai bianconeri.