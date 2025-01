Di Livio: “Juve asfaltata. Conte una garanzia, dispiace per Motta”

"Mi aspettavo un secondo tempo più coraggioso al Maradona da parte della Juventus, invece il Napoli ha asfaltato i bianconeri. Una sconfitta che fa male. Dispiace soprattutto alla luce di un buon primo tempo che aveva un po’ illuso". Mastica amaro Angelo Di Livio e non lo nasconde affatto. "Adesso bisogna darci dentro, serve continuità di prestazioni e soprattutto vittorie per uscire dall’anonimato e raggiungere il quarto posto". E lui ne sa di Juve: in bianconero tra il 1993 e il 1999 per 3 scudetti, 1 Champions, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa Intercontinentale.