Vlahovic scatena il dibattito Sky: “Motta gli ha creato le maggiori difficoltà”

La sconfitta di Napoli ha fatto male alla Juventus . Non tanto perché è stata la prima in campionato, ma proprio per come è arrivata. Nel secondo tempo la squadra ha smesso di creare e ha perso le sue certezze in fase difensiva. Il Napoli ne ha approfittato e con veemenza e voglia è riuscito a ribaltarla con Anguissa e Lukaku . E una qualificazione Champions più a rischio , soprattutto con questi risultati altalenanti. I cambi sono stati fatti in ritardo da Motta ? E le scelte sono state quelle giuste? Tutte domande legittime a cui, a posteriori, è anche difficile poter dare una spiegazione. Ma a Sky Club alcuni ex calciatori e opinionisti hanno provato a dire la loro a riguardo.

Di Canio, Motta e le difficoltà Juve

L'ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha risposto così alla situazione della Juve: "Probabilmente è una squadra che quando viene attaccata non sempre riesce a togliersi la pressione degli avversari perché probabilmente ha un centrocampo con certe caratteristiche e mancano le capacità di farsi trovare di più davanti. Io l'ho vista a Bergamo e mi è sembrata diversa perché ha avuto occasioni per vincerla. Per tre volte Thiago Motta ha sottolineato come il Napoli abbia avuto più tempo, non vorrei che la squadra e l’allenatore siano in difficoltà a gestire i due impegni. C'è un po' di calo sia dal punto di vista fisico che mentale".

Anche Di Canio ha provato a fare una disamina dettagliata sul momento: "Come fa una squadra a essere fatta se lo stesso allenatore la manda in confusione. Se rientra Nico e gioca due partite da centravanti, poi lo metti a sinistra e Yildiz a destra. Il secondo tempo quando ti assaltano, prendi gol e ancora non fai i cambi. Poi metti i due ragazzini, Savona e Mbangula. Cioè loro ti devono risolvere questo momento di difficoltà? Ma io metto Douglas Luiz, altrimenti quando lo metto il giocatore con più qualità.. Magari qualche volta farà qualche ricamino, ma continuava a perdere i palloni la Juve. Poi Vlahovic me lo metti gli ultimi 5'? I nuovi arrivati di solito devono avere il tempo di entrare nei meccanismi, Kolo Muani buttato dentro subito... C'è un po' di confusione secondo me". E proprio sull'attaccante serbo, che domenica ha pubblicato un messaggio sui social, si è acceso un altro dibattito...