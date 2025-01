Veiga alla Juve: visite mediche e firma. È il terzo rinforzo per Motta

Duttilità, idolo Ronaldo e caratteristiche

Difensore moderno che abbina fisicità e qualità. Appena 21 anni (22 da compiere a luglio) e una voglia matta di mettersi in gioco. Non si è scoraggiato dopo il 'no' di Amorim allo Sporting Cp e così ha fatto la valigia per andare in giro per l'Europa. Germania, Svizzera, Premier League e ora la Serie A sempre e solo con la voglia di lavorare per crescere. D'altronde quando cresci con un papà ex calciatore e gli idoli Pepe-Cristiano Ronaldo non puoi esimerti da questo. Mentalità e dedizione sono da sempre le sue chiavi per raggiungere grandi traguardi.