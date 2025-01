“Non so da dove iniziare”: Danilo, l'addio Juve tra inno alla vita e stoccate

Danilo, la lettera d'addio

Danilo ha voluto lasciare con una lunghissima lettera e un video sui social: "Cari bianconeri. Non so nemmeno da dove iniziare. Sapevo che questo giorno prima o poi sarebbe arrivato. Ma non si è mai pronti per gli adii. Sono passati 5 anni e mezzo ma per me è come se fosse stato una vita intera. Non è mai facile separarsi a un amore. Da un luogo che mi ha dato tanto, da una maglia che mi ha fatto provare grandi emozioni. Da un club di una storia in cui ho ritrovato i valori che mi hanno accompagnato durante tutta la mia carriera. E che ho imparato dai miei genitori. Quando sono arrivato ho imparato dai grandi uomini dello spogliatoio e all'interno della Juventus sono diventato poi anche io insegnante, il difensore di questi valori con le unghie e con i denti. Come fosse una parte di me. Come insegnamenti che passano ai miei figli, che peraltro hanno fatto di Torino la loro casa e sono diventati grandi tifosi di questi colori. Ed è forse per rispettare, il lottare tanto per questi valori è che non posso più fare parte di questo progetto. Quello che mi rende in qualche modo orgoglioso e non aver mai cambiato il mio modo di essere".