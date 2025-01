Mauro: “Perplesso da Motta, non è pronto. Vlahovic? Incomprensibile”

"Qual è la strategia della Juventus con Vlahovic?". Alessandro Matri non utilizza giri di parole per commentare la situazione relativa all'attaccante serbo in bianconero. L'arrivo di Kolo Muani e l'immediata investitura di una maglia da titolare contro il Napoli ha aggravato un quadro già di per sé compromesso. Thiago Motta sembra orientato a puntare sempre di meno sul serbo, ormai utilizzato con il contagocce. L'ex centravanti juventino ha quindi analizzato quello che potrebbe essere lo scenario futuro, quando siamo all'ultima settimana di calciomercato .

Matri su Vlahovic: "La Juve vuole recuperarlo?"

Ospite del programma televisivo Pressing, l'ex Milan e Juve ha commentato la gestione di Thiago Motta e della Vecchia Signora: "Bisogna provare a recuperare Vlahovic? Si, ma sempre se la Juve abbia voglia di farlo. C'è da capire, in vista della scadenza contrattuale nel 2026, se la società voglia tenerlo o venderlo subito per ottimizzare il guadagno. C'è un problema legato al contratto, ha ancora un anno e se non lo fanno giocare è come se dicessero agli altri club che non è nel progetto. Così si richiama l'attenzione delle altre squadre, tipo il Milan che avrebbe bisogno di un giocatore di questo tipo". E sul prezzo del cartellino: "Il valore cala in ogni caso, ma tra perderlo a zero tra due anni e prendere dieci milioni subito, come fatto con Chiesa...".

