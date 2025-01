"Xavi-Juventus, contatto": l'Equipe clamorosa sul futuro di Thiago Motta

Xavi, i numeri da allenatore

L'ex centrocampista spagnolo ha iniziato la sua carriera da allenatore in Qatar, con l'Al Sadd, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo con lo stesso club. Ha vinto qualche trofeo e poi nel 2021 ha accettato la corte di chi lo ha reso grande: il Barcellona. Da allenatore ha avuto qualche difficoltà ambientale, ma poi nella stagione 2022-2023 ha conquistato la Liga e anche la Supercoppa Spagnola in finale contro il Real Madrid, battutto qualche mese prima anche in campionato con un netto 4-0. Le prime gioie con la sua gente che lo ha acclamato da giocatore e con cui ha fatto la storia. In passato si è reso protagonista anche per alcune frasi di personalità contro l'Inter che hanno fatto rumore: "L'Inter Campione d'Europa, ad esempio, chi la ricorda più? E' una squadra che non ha lasciato alcuna eredità". Poi anche qualche lamentela dopo la sfida nel girone di Champions che ha sancito l'eliminazione blaugrana, quando ha mimato il gesto "You pay", dopo il penalty non concesso per fallo di mano di Dumfries. Frasi e gesti che hanno scatenato la risposta dei nerazzurri e che invece sono piaciuti a qualche bianconero. Al suo terzo anno però non ha dato continuità ai risultati e ha concluso la stagione tra tanti tira e mulla e soprattutto con zero titoli. Una cosa intollerabile per i catalani, nonostante una media punti di 2,07, prima del suo addio.