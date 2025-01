Motta ha scaricato Fagioli, ora può lasciare la Juve. E Douglas Luiz...

Douglas Luiz ha richieste in Premier. Fagioli è cercato da Napoli e Marsiglia. La Juve ci pensa: cedere uno dei due per fare cassa e finanziare l'acquisto di un altro difensore oltre a Veiga (per esempio Hancko) o comunque accumulare un tesoretto per i colpi estivi che, soprattutto a centrocampo, dovranno rimediare a quelli che non stanno funzionando oggi. Quindi? Chi parte tra Douglas e Fagioli? Quello che riceve l'offerta concreta più veloce. E per concreta la Juve intende un acquisto a titolo definitivo o un prestito con un obbligo di riscatto blindato a fine stagione (quindi, in pratica, un acquisto a titolo definitivo). In questo momento Douglas Luiz è indiziato a restare a Torino, visti i tentennamenti del City (che sembra effettivamente più interessato a Cambiaso) e il tentativo respinto del Chelsea che lo voleva solo in prestito.