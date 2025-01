Conte blasta Motta: "Applaudi sto..." il Napoli-Juve che non avete visto

Pochi giorni dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus che ha mandato i partenopei in paradiso gettando ulteriori nubi sulla stagione bianconera, ecco che spunta fuori un episodio che inizialmente era sfuggito alla maggior parte degli spettatori. Sicuramente non è stata una partita come le altre per Antonio Conte, che nella conferenza stampa prima del match ci aveva tenuto a ricordare i suoi 16 anni tra campo e panchina con la Vecchia Signora e che nel post partita ha specificato che "alla Juve devi vincere, punto e basta". Durante i 90' Conte ha vissuto una vera e propria battaglia e ha guidato i suoi fino alla rimonta con Anguissa e Lukaku dopo il gol nel primo tempo di Kolo Muani. Ecco, proprio un episodio che riguarda il nuovo attaccante bianconero risulta emblematico per capire come abbia vissuto questa sfida il tecnico del Napoli.