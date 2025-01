“Xavi contattato e Thiago Motta a rischio”: la posizione della Juve

Xavi per Thiago Motta: la clamorosa indiscrezione

E, così, la notizia riportata da L’Equipe secondo cui la Juventus avrebbe contattato Xavi per la panchina, nel caso di un eventuale addio di Motta, ha sollevato l’inevitabile polverone dentro al quale è necessario cercare di scorgere un barlume di verità. Che, poi, in nessun altro posto come nel calcio (in particolar modo nei club in transizione com’è la Juve attuale) la verità è relativa e mutevole a seconda di chi ti racconta la propria. Di verità. Quella della società è che Motta non è assolutamente a rischio e, come ribadito da giorni, non lo sarebbe neppure nel caso in cui dovesse fallire l’approdo alla Champions League: ci sono le attenuanti del cambiamento tattico, del ringiovanimento della rosa, di molto altro. E, soprattutto, c’è un contratto di 3 anni che sostanziano l’ormai mitologico “progetto” che, al di là di ogni ironia o disapprovazione ideologica/ tifosa/tecnica sul tema, sarebbe autolesionistico abiurare dopo una sola stagione. Sempre che, ovviamente, si creda ancora nel progetto perché poi un’altra verità racconta di come qualche sondaggio informale sia realmente avvenuto (anche solo per curiosità e prospettiva: Xavi al Barcellona ha lanciato molti giovani della Cantera e non a caso era uno dei nomi alternativi all’italo-brasiliano che circolavano già nella scorsa primavera) e di come non per caso sia diventato di dominio pubblico. Perché, come sostiene una verità, serve a tenere Motta sulla corda (anche se non crediamo ne abbia bisogno: il primo a essere incavolato è proprio lui) o anche, come si dice dall’altra faccia dello specchio, fa comodo allo stesso Xavi che, banalmente, fa “girare” il nome ora che è senza squadra. Con l’addentellato di una ritorsione goduriosa da parte dell’entourage del catalano che ha colto al volo l’occasione delle difficoltà di Motta per vendicarsi delle voci (e pare qualcosa di più) sui contatti tra Motta e il Barcellona nella scorsa stagione, quando a trovarsi nei pasticci era invece l’ex centrocampista blaugrana.