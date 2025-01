Danilo juventino vero: cosa c’è dietro la lettera di addio alla società

Questioni di soldi o status Danilo non ne ha fatte neppure in questi mesi, in cui l’amore con la Juventus - quella attuale - ha iniziato a sgretolarsi fino alla risoluzione ufficializzata ieri , senza che il brasiliano abbia preteso alcuna buonuscita. Poca sintonia con Motta fin dal ritorno dalla Coppa America, poi le panchine, poi un impiego maggiore e le difficoltà nell’adattarsi alle nuove idee e quella sintonia difficile che si è trasformata in frizioni e incompatibilità, fino a essere messo fuori rosa a inizio gennaio. Danilo ha attraversato tutto dando il massimo in campo, pur senza raggiungerlo, stando in silenzio fuori e chiedendo a ottobre di togliere dal contratto la clausola che lo avrebbe prolungato fino al 2026 al raggiungimento del 50% di presenze: per non rischiare di essere un peso. Lo è diventato lo stesso, forse proprio per quella personalità che in pochi mesi di Juve ne aveva fatto «una figura importante nello spogliatoio».

Scivolata sulla Juve

O forse perché la Juve di oggi ritiene azzerare il passato un passo necessario per costruire il futuro. E al passato e a un futuro che dovrà per forza confrontarvisi ha fatto riferimento Danilo entrando infine in scivolata sulla Juve di oggi, intesa come società e staff tecnico, nella sua lettera. Scivolata magari non ideale per tempismo, perché aggiunge tensione in un momento in cui la Juve, intesa anche come squadra, di tensione non avrebbe bisogno. Ma figlia di tensione accumulata e di amore per la Juve così come una scivolata un po’ improvvida in campo può essere figlia dell’adrenalina e della voglia di vincere. Di sicuro lo hanno capito i compagni e tifosi, che lo hanno sommerso di cuori e like sui social e che - i tifosi - avranno almeno la consolazione di non vederlo nel Napoli. Andrà al Flamengo.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE