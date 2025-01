Giuntoli, missione Londra: Chukwuemeka è l’ultimo nome per la Juve

Douglas Luiz e Fagioli

Il brasiliano non è un esubero, ma nessuno nella Juventus è incedibile a fronte di una offerta ritenuta adeguata. Douglas è arrivato in un’operazione da 50 milioni complessivi considerando i cartellini di Iling Jr e Barrenechea: per il club bianconero si può muovere, però solo a titolo definitivo per 45 milioni. Finora si sono affacciate diverse formazioni di Premier, dal City allo stesso Chelsea passando per soluzioni forse meno appetibili per il giocatore come Nottingham Forest e Fulham. In caso di permanenza di Douglas, all’ultimo giro di lancette di trattative aperte si alzerebbero le quotazioni di una partenza di Fagioli: la Juventus finora non ha aperto al prestito, ma è un’opzione che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni anche per tutelare un capitale tecnico che rischia di depauperarsi. In Italia si è mosso il Parma (dopo un sondaggio della Fiorentina) mentre all’estero è il Marsiglia di De Zerbi ad aver manifestato l’interesse, finora rimasto tale in mancanza di un affondo che potrebbe però concretizzarsi al fotofinish.